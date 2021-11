Follia a Principe, uomo scaglia pietre contro un bar e le auto parcheggiate: arrestato - Genova 24

Genova. Prima è entrato in un bar di via Doria lamentando dolori al petto, poi, all’arrivo dell’ambulanza, ha minacciato i militi con delle pietre e ha iniziato a scagliare contro la vetrata del locale, le auto parcheggiate e gli operatori intervenuti.

Per questo stamattina un 34enne di nazionalità tunisina è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentate lesioni personali a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Nessuna ferita per i soccorritori, che si erano rintanati in ambulanza.

All’arrivo delle volanti, l’uomo ha continuato la sua furia distruttiva per poi darsi alla fuga entrando in stazione a Principe. Alla fine è stato immobilizzato dagli agenti, non senza difficoltà.

Il processo per direttissima si terrà domani.