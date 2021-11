Focolaio covid nella rsa di Masone: un ospite ricoverato al Galliera. Positivi anche sette operatori - Genova 24

Genova. Prosegue il monitoraggio sanitario sul cluster scoperto nei giorni scorsi nella rsa di Masone, dove dopo un giro di tamponi rapidi sono stati trovati postivi al Covid 25 ospiti. Di questi praticamente tutti al momento sono in attesa del risultato dei successivi test molecolari il cui esito definirà la dimensione del contagio.

Nel frattempo un ospite che presentava alcuni sintomi correlati al coronavirus è stato ricoverato al Galliera in condizioni definite non gravi, mentre nel pomeriggio è arrivato l’esito positivo di un tampone molecolare di uno degli utenti della struttura coinvolti. Sono quindi due i casi definitivamente confermati al momento; entro la giornata di domani dovrebbero arrivare gli esiti degli altri molecolari. Come confermato dallo stesso Comune di Masone tutti gli ospiti della struttura avevano ricevuto la terza dose di vaccino lo scorso 16 novembre.

Per quanto riguarda il personale, durante lo screening di controllo sono state trovate 7 positività al momento tutte asintomatiche. Uno di questi operatori ha mansioni anche in un’altra struttura dedicata agli anziani di Rossiglione, dove immediatamente Asl ha provveduto a estendere lo screening, non trovando nuovi casi di contagio. Per tutte le persone coinvolte sono scattate le misure di profilassi previste, con isolamento e sorveglianza attiva per tutti i contatti diretti accertati.