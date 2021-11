Fiorentina-Sampdoria: la cronaca in diretta del match di Serie A tra viola e blucerchiati - Genova 24

FIORENTINA 3 (23′ Callejon, 31′ Vlahovic, 44′ Sottil) – SAMPDORIA 1 (14′ Gabbiadini)

Secondo tempo

45′ Corner battuto all’indietro per Biraghi. Cross in mezzo per Bonaventura, che supera un Murru troppo all’acqua di rose in marcature. Tocco in mezzo per Sottil, che mette in rete il più facile dei goal.

41′ Gabbiadini commette fallo su Sottil in ripiegamento difensivo. Ammonito.

36′ Gran botta di Bonaventura da dentro l’area. Ferrari si oppone. La palla sbatte sul braccio del difensore ma l’arbitro non ravvisa gli estremi per il penalty.

32′ In generale, i centrali della Sampdoria avevano limitato bene la potenza della punta viola. Ma come ogni grande giocatore Vlahovic è riuscito a capitalizzare al massimo l’unico spiraglio concessogli.

31′ La Fiorentina affonda con un coltello nel burro: Bonaventura imbuca premiando l’inserimento di Callejon. L’autore del goal del pareggio cross in mezzo dove Colley perde contatto con Vlahovic, il quale di testa da pochi passi trafigge Audero.

28′ Candreva è davvero l’uomo in più di questa Sampdoria. Forma super per un giocatore con licenza di svariare su tutto il fronte: assist da destra per il goal, incursioni centrali e anche cross dalla sinistra.

23′ Pareggio della Fiorentina! Sottil si accentra e fa partire un cross teso indirizzato verso la porta. Come un falco, Callejon si avventa sulla sfera sorprendendo Murru. Grande inserimento dello spagnolo. Meriti da controbilanciare, come sempre in questi casi, con la poca attenzione del terzino doriano.

14′ Vantaggio della Sampdoria! Gran cross teso di Candreva dall’out di destra. Gabbiadini stacca in mezzo ai dormienti Igor e Martinez Quarta e gira di testa spedendo il pallone dove Terracciano sarebbe potuto arrivare solo sfoderando poteri di teletrasporto.

12′ Sampdoria in dieci uomini. Verre ha dovuto abbandonare momentaneamente il campo per un problema agli scarpini da gioco.

9′ Botta di Vlahovic dalla lunga distanza. Conclusione forte ma poco angolata, Audero para. Il copione della partita fino qui sembra quello di un grande classico, per il quale l’unica curiosità è sapere quale dei tre finali possibili si materializzerà. La Fiorentina, squadra di casa e più attrezzata, fa la partita e attacca. La Samp, in trasferta e con una classifica non felicissima, si difende bassa e riparte.

6′ Primo tentativo della Samp firmato da Gabbiadini, oggi titolare al posto di Quagliarella. La conclusione è però priva di forza e di precisione. Terracciano blocca centralmente senza alcun patema.

3′ Parte forte la Fiorentina, determinata a cancellare la brutta sconfitta contro l’Empoli. Piede sull’acceleratore schiacciato, Sampdoria attenta a non concedere spazi. Sforzo offensivo che scaturisce nella punizione di Biraghi. La palla scende pericolosamente ma non abbastanza per infilarsi in porta. Audero non pareva in grado di arrivarci.

1′ Match che guardando al ruolino di marcia della Fiorentina potrebbe riservare alla Sampdoria o una grande gioia o un brusco stop. I viola, infatti, non hanno mai pareggiato in questo campionato: sette vittorie e sette pareggi. I blucerchiati cercano continuità dopo i due successi nelle ultime due uscite, che hanno aggiustato una classifica che si faceva preoccupante. Sampdoria con la divisa rossa, classica tenuta casalinga per i toscani.

Primo tempo

La Fiorentina scende in campo con il modulo 4-3-3. Vincenzo Italiano schiera dal primo minuito Terracciano; Venuti, Igor, M.Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil.

Roberto D’Aversa risponde con un più classico 4-4-2 con Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Thorsby, Silva, Verre; Gabbiadini, Caputo.

Dirige l’incontro l’arbitro Dionisi di L’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Lombardo e Schirru, dal quarto uomo Volpi e dal VAR Doveri.