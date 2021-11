Fino a 500€ di sconto sulla connessione internet - Genova 24

Oggi viene utilizzata per studiare, lavorare, aggiornarsi.

Domani sarà il punto di partenza per costruire il futuro del Paese.

Questa è la connessione.

Quel mezzo che durante il periodo di pandemia ci ha permesso di sentire più vicine le persone lontane, ma anche di continuare a vivere una “normalità” all’interno delle nostre case.

In questo senso, però, sono ancora molte le persone, e le aziende, che purtroppo non possono ancora usufruirne.

Per questo motivo sono stati stanziati 204 milioni di euro in voucher per le famiglie più in difficoltà, ma anche per le imprese, che necessitano di una connessione a banda larga e di strumenti tecnologici come il computer o il pc.

Nel dettaglio, le famiglie che non superano un reddito ISEE di 20.000€ possono ottenere fino a 500 euro in forma di sconto sul prezzo di vendita dei canoni di connessione a Internet, ma anche per i relativi servizi di attivazione e la fornitura dei dispositivi elettronici, come un tablet o un personal computer.

Questa è un’opportunità per non rimanere indietro, ma anzi iniziare a conoscere quello che sarà il nostro futuro. Se vuoi saperne di più su come richiederlo, o conoscere tutti i bandi e i bonus per te, contatta IncentiviItalia al numero 019.2190.607 oppure visita il sito www.incentiviitalia.com.