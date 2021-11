Ferrovia Genova-Casella, al via i lavori per il nuovo deposito: bus sostitutivo dal lunedì al venerdì - Genova 24

Genova. A novembre saranno avviati importanti interventi per il rinnovo del deposito dei treni di Casella. Si tratta di lavori complessi che riguardano la messa in sicurezza della copertura della rimessa che ospita motrici, carrozze e vetture storiche della ferrovia. Gli interventi inizieranno lunedì 8 novembre e dureranno, secondo il programma definito, circa due settimane. Per consentire lo svolgimento dei lavori, il servizio della ferrovia verrà riprogrammato in modalità mista, treno e bus sostitutivo.

Amt in questi anni ha attivato numerose iniziative per l’implementazione e il miglioramento dei servizi della ferrovia Genova-Casella, grazie ai finanziamenti stanziati da Regione Liguria.

La ferrovia rappresenta un elemento distintivo per la valorizzazione del territorio; gli investimenti e i progetti realizzati hanno avuto ed hanno come obiettivo di aumentare la qualità del servizio, incrementare la sicurezza e soddisfare le esigenze dei clienti che la utilizzano quotidianamente e dei turisti che la scelgono per scoprirne il fascino senza età”, spiega Amt.

I lavori al deposito di Casella consistono in rimozione dell’attuale copertura del deposito, rifacimento dei supporti per la nuova copertura, realizzazione del nuovo tetto del deposito con materiale isolante ad elevata efficienza termica che consentirà un significativo risparmio anche in termini energetici.

Questi lavori, inoltre, sono finalizzati anche al progetto della nuova officina che è in corso di realizzazione all’interno del deposito di Casella. Verrà, infatti, adibita un’area alla manutenzione dei rotabili più ampia e funzionale rispetto a quella che oggi è a disposizione alla stazione di Manin.

La realizzazione in sicurezza di tutte queste attività comporta l’interruzione della tensione elettrica lungo la linea; pertanto, dal lunedì 8 novembre fino al termine dei lavori, il servizio della Ferrovia Genova Casella verrà svolto con il bus sostitutivo dal lunedì al venerdì; al sabato e nelle giornate festive, invece, sarà svolto regolarmente con il treno. Si ricorda che il bus, in partenza da Manin, effettua le stesse corse del treno.