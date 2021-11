Fermato perché ubriaco alla guida, minaccia e urina davanti ai poliziotti - Genova 24

Genova. Ieri sera, intorno alle 21, in via Hermada, un residente della zona ha chiamato la polizia dopo aver visto la scena in cui un uomo dopo essere sceso dalla macchina ha fatto uscire con forza una donna seduta su un’altra auto, parcheggiata accanto, e dopo un’accesa discussione verbale l’ha fatta risalire dal lato del passeggero per mettersi lui stesso alla guida e ripartire a forte velocità.

Gli agenti si sono messi così alla ricerca della coppia e poco dopo hanno scoperto che l’auto su cui viaggiavano aveva appena tamponato quella di due giovani, che hanno reso noto la posizione, in una strada senza sbocco.

Dopo i controlli la polizia ha denunciato un albanese di 38 anni, ubriaco, per resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale, mentre la donna che era con lui è stata accompagnata al Pronto soccorso.

Inoltre durante il controllo dei documenti il 38enne ha insultato e minacciato gli agenti per poi abbassarsi i pantaloni e urinare per strada