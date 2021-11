Ex Ilva, protesta dei lavoratori a Cornigliano: corteo sulla Guido rossa, poi presidio sotto la direzione - Genova 24

Genova. Protesta con un corteo a Cornigliano fino in piazza Massena e poi un presidio sotto la direzione dello stabilimento “per chiedere perché non viene pagato il premio di risultato del 3%”. Lo hanno deciso i lavoratori ex Ilva nell’assemblea che si è tenuta questa mattina davanti allo stabilimento Acciaierie D’Italia.

“Abbiamo deciso di farci vedere – ha detto il coordinatore dell’rsu Armando Palombo – perché dopo la manifestazione del 10 novembre a Roma da parte del governo c’è stato l’ennesimo silenzio. Ci avevano garantito che entro 24ore ci avrebbero comunicato la data per un incontro con il ministro Giorgetti ma nessuna data è mai arrivata. Quindi ora siamo qui per chiedere al ministro di rispettare quello che aveva detto: ci aveva detto che entro ottobre ci sarebbe stato un incontro per illustrarci qualcosa, un piano industriale o almeno delle linee guida e invece siamo arrivati a oltre metà novembre mentre il lavoro in questa fabbrica è ormai ai minimi”.

La proposta dell’rsu era stata inizialmente quella di bloccare la vie di Cornigliano per tutta la mattina, ma poi è stato raccolto, non senza qualche tono polemico, il suggerimento dell’ex delegato della Uilm ora passato allUsb Fabio Ceraudo di spostare in parte la protesta sotto la direzione dell’azienda.

Dopo l’uscita dallo stabilimento il corteo si è mosso in direzione della strada a mare Guido Rossa e poi da lì si dirigerà a Cornigliano. La manifestazione terminerà comunque entro l’ora di pranzo.

Qualche momento di tensione sulla Guido Rossa con un’automobilista donna che ha pesantemente insultato i lavoratori urlando che doveva andare a lavorare e che è stata a sua volta coperta di improperi. Poi si è trovata un mediazione e la donna, che sembra lavori in un ospedale, è stata fatta passare.

Ex Ilva, la protesta dei lavoratori a Cornigliano

Obiettivo dei lavoratori è chiedere la fine della cassa integrazione “perché non c’è nessuna crisi di mercato” ribadiscono i lavoratori e investimenti per gli impianti di tutti gli stabilimenti, promessi fin dall’ingresso di Arcelor Mittal nel 2018 e mai realizzati.

“Il governo giallo-verde-rosso-azzurro e’ scomparso dai radar della vertenza Acciaierie d’Italia – spiegava la nota dell’rsu che convocava la protesta di oggi – mentre il gruppo Arcelor-Mittal annuncia e pianifica in Europa piani miliardari per la transizione energetica dei suoi impianti siderurgici in Francia, come in Germania e Spagna” dice l’rsu. Il governo italiano e’ “in fortissimo ritardo e, dopo l’annuncio della costituzione di Acciaierie d’Italia con l’ingresso dello Stato insieme ad Arcelor-mittal, registriamo che gli impianti sono privi della manutenzione ordinaria oltre alla carenza di organici in violazione degli accordi presi”. Non solo, l’rsu rispolvera la vertenza che già aveva portato in piazza i lavoratori quest’estate e non si è mai chiusa: “Il ministro del lavoro permette l’utilizzo della cassa integrazione ordinaria in un contesto di fortissima ripresa del mercato siderurgico”. I lavoratori chiedono “un incontro con il ministro dello Sviluppo economico e la fine della cassa integrazione ordinaria oltre al sollecito del “pagamento del 3% del premio di risultato, anch’esso inserito nell’accordo del 6 settembre 2018”.