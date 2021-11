Ex Ilva di Cornigliano, domani i lavoratori in corteo a Roma: "Il Governo esca allo scoperto" - Genova 24

Genova. Partirà alle 3 del mattino il pullman da Genova che porterà a Roma una delegazione di lavoratori dello stabilimento Acciaierie d’Italia di Cornigliano per la manifestazione della siderurgia indetta a livello nazionale da Fiom, Fim e Uilm.

La protesta, che prevede uno sciopero di 24 ore, riguarda in particolare gli stabilimenti Ex Ilva e le acciaierie di Piombino.

Stamani a Cornigliano nell’assemblea indetta dall’rsu è stato fatto il punto sulle richieste da portare a Roma: “La richiesta del sindacato è sostanzialmente una e cioè che il Governo esca allo scoperto” dice il coordinatore dell’Rsu Armando Palombo. “Da troppi mesi da parte del governo ci sono solo silenzi – aggiunge – mentre si rincorrono voci di accordi secretati con Mittal che non possono essere più tollerate. Qui a Cornigliano siamo sotto organico e abbiamo bisogno di assumere gente, abbiamo bisogno di investimenti e invece abbiamo i lavoratori in cassa integrazione quando la crisi di mercato non c’è. Su tutto questo il governo non può stare zitto all’infinito”.

La protesta di domani prevede un concentramento dei lavoratori alle 10.30 in piazza dei Cinquecento alla stazione Termini per raggiungere in corteo il ministero dello Sviluppo Economico, passando per via XX Settembre dove c’è la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze.