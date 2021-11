Empoli-Genoa : la cronaca in diretta della gara - Genova 24

Empoli. Il Genoa, 8 punti all’attivo, frutto di una vittoria, cinque pareggi ed altrettante sconfitte, si reca a casa dell’Empoli, che di punti ne ha 15.

La tappa in terra toscana per la squadra rossoblù ed il tecnico Davide Ballardini è un pericoloso crocevia.

Sirigu e compagni hanno bisogno come il pane di incamerare il bottino pieno, utile a migliorare una deficitaria posizione in classifica e per blindare la panchina del tecnico, che rischia di pagare, sulla propria pelle, il momento negativo di una squadra, il cui campionato ha preso una china assai pericolosa.

Agli ordini del sig. Pairetto, i tecnici Andreazzoli e Ballardini mandano in campo e seguenti formazioni:

Empoli (4-3-1-2):Vicario, Fiamozzi, Tonelli, Viti, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti

Genoa (3-5-1-1): Sirigu; Masiello, Vasquez, Criscito; Biraschi, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso, Galdames; Caicedo

Il Genoa, in fase di possesso palla, alza Sturaro, che va a giocare vicino a Galdames, dietro a Caicedo.

Al 3° prima palla goal con Caicedo, il cui esterno destro termina alla destra