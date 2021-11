Doppio falso allarme bomba al liceo Colombo e davanti alla sede della Cgil a Cornigliano: riaperte via San Giovanni D'Acri e via Balbi - Genova 24

Genova. Aggiornamento ore 11: Rientrato l’allarme bomba a Cornigliano dopo le verifiche dei carabinieri sul trolley abbandonato via San Giovanni D’Acri, che è stato fatto brillare, è stata riaperta e la Cgil fatta rientrare in sede. La polizia ha poco dopo completato la bonifica dell’area intorno al liceo Colombo. Anche in questo caso ora via Balbi e via Bellucci saranno riaperte.

Un doppio allarme bomba a Genova questa mattina a Genova sta impegnando vigili del fuoco e forze dell’ordine e provocando la chiusura di due strade. al liceo Colombo e alla Cgil a Cornigliano.

Al liceo Colombo sono intervenuti gli artificieri della polizia a causa di una telefonata anonima che annunciava un ordigno nell’edificio scolastico.

In via San Giovanni D’Acri invece è stato un trolley sospetto a creare allarme. La borsa si trova accanto a una cabina elettrica tra tra sede della Cgil e la Ekom. Sul posto ci sono gli artificieri dei carabinieri.

Gli edifici sono stati precauzionalmente evacuati. Chiuse al momento sia San Giovanni D’Acri a Cornigliano e via Balbi e via Bellucci in zona centro.