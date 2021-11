Donna aggredita da un cinghiale vicino al centro congressi del San Martino, ricoverato - Genova 24

Genova. Una donna di 44 anni, dipendente di una ditta esterna fornitrice dell’ospedale San Martino di Genova, è stata aggredita questa mattina da un cinghiale nei pressi del centro congressi del policlinico.

La donna, fanno sapere dalla direzione medica di presidio del San Martino, è stata subito ricoverata al pronto soccorso e non è in gravi condizioni. Per lei qualche graffio e livido.

La direzione in seguito ha chiamato in causa la Guardia Forestale per provvedere alla cattura dell’animale.

La zona dove è avvenuto l’episodio è vicina all’edificio Castello Boccanegra, nella parte più alta dell’ospedale, al limite con aree verdi attorno a forte Santa Tecla.