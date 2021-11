"Dieci racconti per la Liguria", alla Coop del centro commerciale Val Bisagno la presentazione dell'antologia - Genova 24

Genova. Oltre cento i partecipanti al concorso nazionale “Dieci racconti per la Liguria” promosso da dreamBOOK edizioni e dreamBOOK Liguria con il patrocinio dell’Istituto Giannina Gaslini e la collaborazione di Radio Zena.

Il concorso aveva un duplice scopo: far conoscere e promuovere la Liguria nelle sue diversità e ricchezze e sostenere l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova offrendo il 30% del ricavato della vendita dell’Antologia per la Ricerca.

Difficile il compito della Giuria: scegliere dieci racconti (in realtà ne sono stati selezionati undici) tra tutti quelli che hanno partecipato, non è stato compito facile.

La qualità delle opere, infatti, è stata elevata e in tutti i lavori è emerso l’amore per questa terra aspra e suggestiva. Estremamente diversi i contenuti delle opere: dal fantasy, al giallo, dal diario alla rievocazione storica in un susseguirsi di emozioni che l’Antologia che è stata realizzata raccoglie e suggella.

“È stato un piacere – hanno affermato gli organizzatori Stefano Mecenate e Flavia Dorina Copello – vedere sia la risposta degli autori che la bellezza delle opere presentate. Sabato 27 novembre alle ore 17 presso la Sala Punto incontro COOP Liguria del Centro commerciale Valbisagno presenteremo ufficialmente l’Antologia che, successivamente, sarà in vendita nelle librerie, nelle librerie on line e sul sito della casa editrice”.

“Sarà anche l’occasione per incontrare e premiare i vincitori e per ringraziarli per quanto hanno fatto. Anche grazie a loro sarà possibile sostenere il lavoro del nosocomio ligure per la prevenzione e la cura delle patologie che affliggono i bambini. Ci auguriamo che l’iniziativa trovi il consenso e la collaborazione dei lettori e delle Istituzioni alle quali chiediamo di offrirci la possibilità di presentare il volume ed il nostro progetto”, conclude.