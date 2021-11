Delitto di San Biagio, la difesa chiede alla Corte d'assise la perizia psichiatrica per Alessio - Genova 24

Genova. Hanno raccontato di come Pasquale Scalamadré cercasse in ogni modo di scoprire dove si trovava la moglie, fuggita dalle violenze e fatta trasferire in una residenza protetta in Sardegna e di come Alessio stesse vivendo quei mesi che hanno preceduto l’omicidio i testimoni portati in aula stamani dall’avvocato Luca Rinaldi davanti alla Corte d’assise di Genova.

Tra loro un’amica di Alessio e Simone che insieme ad altri ragazzi del quartiere ha fondato un comitato a sostegno dei due fratelli, accusati di omicidio volontario in concorso aggravato dal vincolo di parentela.

In aula anche la madre dei due ragazzi e la psicologa del centro a cui Alessio si era rivolto perché non reggeva più la situazione famigliare e poi le pressioni del padre.

Non solo, il consulente di parte, il medico legale Pietro Ciliberti ha ribadito in aula che Alessio al momento dei fatti era affetto da un “grave disturbo da stress post traumatico con dissociazione peritraumatica” ed era di fatto incapace di intendere e di volere. Il ragazzo, secondo il consulente, delegato impropriamente dalla madre a salvarla avrebbe vissuto “una distorsione/inversione dei ruoli, vale a dire il figlio che protegge la madre di indubbio potenziale psicopatogeno”.

La difesa di Alessio ha depositato la richiesta al collegio di perizia psichiatrica per il ragazzo, che si trova tutt’ora agli arresti domiciliari, ma il collegio presieduto dal giudice Massimo Cusatti sul punto si è riservato. L’eventuale riconoscimento di una seminfermità al momento dei fatti potrebbe essere determinante per la sentenza perché il reato di cui sono accusati i due ragazzi (e di cui Alessio si è sempre assunto la totale responsabilità) prevede una pena che va da 21 anni, in caso vengano concesse alcune attenuanti) fino all’ergastolo.

Proprio qualche giorno fa a Torino la corte d’assise ha assolto per legittima difesa il 18enne Alex Pompa, anche lui reo confesso di aver ucciso il padre violento. Pur con alcune differenze non da poco, tra le due drammatiche vicende, al 18enne era stata riconosciuta la seminfermità proprio sulla base dello stesso disturbo che in caso di condanna porterebbe a un decisivo sconto di pena.

Nella prossima udienza sarà ascoltato l’ex comandante del Ris Luciano Garofalo, chiamato dall’avvocato di Simone, Nadia Calafato, a ricostruire la scena del crimine.