Ddl promozione del territorio, il Pd: ""La promozione del territorio attraverso lo sport è una opportunità, ma i disegni di legge della giunta sono pasticciati e vanno discussi in Commissione" - Genova 24

Genova. “Se la maggioranza ritiene di far approvare al consiglio dei disegni di legge pasticciati senza far passare la consultazione dagli organi preposti, come la commissione, è normale che la minoranza sollevi un dibattito e chieda di discutere sul contenuto. Quello che manca a questa giunta è la volontà di un dialogo reale e concreto nel merito delle decisioni. Se facessimo un lavoro approfondito in commissione, in cui si raccogliessero le istanze di tutti, la discussione in aula sarebbe più veloce, serena e produttiva”, così i consiglieri del Gruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione a margine della discussione del Disegno di legge che prevede di stanziare 210mila euro per una campagna promozionale da veicolare attraverso le società sportive professionistiche.

“L’idea di utilizzare lo sport per veicolare la promozione della Liguria, è buona, ma se ci fosse una maggiore condivisione dei contenuti i lavori sarebbero più completi, sorgerebbero meno polemiche e le leggi uscirebbero meno pasticciate”, ribadiscono e concludono i consiglieri.