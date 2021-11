Dazn, Pastorino (Leu) presenta un'interrogazione alla Camera: "Comportamento inaccettabile" - Genova 24

Roma. “Il comportamento di Dazn diventa sempre più inaccettabile. Dopo i disservizi continui con cui hanno dovuto fare i conti gli utenti nelle prime giornate di campionato, e che sono soltanto parzialmente migliorati, arriva il ritocco unilaterale del contratto che vieta l’impiego di due device contemporaneamente”. Lo dichiara il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

“La decisione sfrutta una norma troppo penalizzante per i consumatori: di sicuro rappresenta un’ingiustizia, che trova la mia totale contrarietà. Una pratica commerciale su cui sarebbe necessario un intervento legislativo per cui mi batterò nei prossimi mesi”, spiega Pastorino.

“Tuttavia – aggiunge il deputato di Leu – prima di una riforma che possa modificare il contesto normativo, presenterò un’interrogazione per chiedere un intervento del Governo. La questione non va derubricata come secondaria, perché tocca da vicino milioni di tifosi e appassionati che hanno sottoscritto un abbonamento. E, almeno fino alla fine della stagione, il contratto deve avere le stesse condizioni di quelle offerte all’inizio”.