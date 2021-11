Davide Brunello relatore al Busalla Coach Academy - Genova 24

Genova. Il Busalla Coach Academy, nel percorso che prevede la formazione e l’aggiornamento degli allenatori, ha arricchito la propria pinacoteca con la presenza di Davide Brunello, tecnico del settore giovanile del Genoa Cfc, relatore della serata di informazione, che ha avuto come tema: ‘Allenare l’imprevisto per risolvere in partita’.

Brunello vanta un’eccellente esperienza nel settore giovanile, che lo ha portato a partecipare, come prima firma, a numerosi stage in tutta la penisola italiana.

I tecnici liguri e piemontesi (Novese) hanno ammirato il trainer ingauno operare sul campo con i ragazzi della Juniores del Busalla, per poi passare nell’aula della società, per commentare e confrontarsi su quanto visto sul rettangolo di gioco e su altre tematiche calcistiche.

A fine serata abbiamo raccolto il pensiero di Giorgio Lanzarone, responsabile tecnico del settore giovanile del Busalla.

“Il vero maestro è il gioco – afferma il direttore – partirei da questa frase per dire quanto questo concetto sia stato rafforzato da Davide. Brunello, che attraverso la sua proposta ha reso visibile ai mister presenti come la natura del gioco possa essere scomposta all’interno di una seduta di allenamento, ma mantenendo le complessità totali del gioco stesso, facendo risaltare le aree di miglioramento, dove poter incidere maggiormente,per poter fornire sempre più ai nostri ragazzi la possibilità di crescere singolarmente e nel contesto collettivo.

“Il Busalla Coach Academy ringrazia Brunello per averci regalato una serata esaltante, al termine della quale ognuno di noi è andato a casa sicuramente più ricco”.