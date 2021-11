Sampdoria, D’Aversa sì o D’Aversa no? I nomi dei probabili sostituti - Genova 24

Genova. Vento di tramontana, che soffia dalla gradinata Nord verso la Sud… perché mentre il Genoa si appresta a presentare, al ‘Signorini’, Shevchenko (affiancato da Tassotti e Maldera) ed i media già parlano di ‘big’ in arrivo sul campo di Marassi per il mercato di gennaio, sulla sponda blucerchiata del Bisagno si sta sfogliando la margherita sull’ipotetico futuro mister che potrebbe sostituire D’Aversa, il cui filotto negativo si sta incanalando sullo stesso trend dello scorso campionato a Parma…

Eppure, il primo tempo di ieri col Bologna, non lasciava presagire la ‘debacle’ della ripresa… ma così è il calcio e se quella bomba di Askildsen non si fosse stampata sul palo, forse ora non saremmo qui a parlare di esonero… Ma lo sarà? Per ora dalla società non trapela nulla… solo la stampa fa a gara a far trapelare i nomi dei papabili… Giampaolo (ma è tecnico da subentro?), Iachini (gradito alla piazza per i suoi trascorsi), più gli outsider Di Biagio e Liverani (curricula non particolarmente brillanti per entrambi) e l’ex romanista per antonomasia De Rossi (nessuna esperienza da primo allenatore)…

Insomma, soffia vento di tramontana… meglio intabarrarsi bene, alzare il bavero e ripararci il meglio possibile… consci del proverbio genovese che i venti da nord sono destinati a portare poi il bel tempo: <Quande e nuvie van au ma’, piggia a barca e vanni a pesca’> (Quando le nuvole van al mare, prendi la barca e va a pescare).