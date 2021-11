Danneggiato un giunto della copertura, chiusa la piastra di Genova Est in direzione mare - Genova 24

Genova. Ancora problemi per la circolazione stradale a Genova: questo pomeriggio intorno alle 15.30 la polizia locale ha disposto la chiusura parziale della piastra di Genova Est, sopra il torrente Bisagno, a causa del danneggiamento di un giunto.

Sul posto sono in corso le verifiche tecniche. In attesa del responso, il transito è stato interdetto in direzione mare per chi arriva dal casello di Genova Est o per chi usa la piastra per fare inversione di marcia e tornare in sponda sinistra.

Al momento, quindi, tutto il traffico in uscita dal casello viene convogliato su via Bobbio. Per ora non ci sono problemi perché il traffico è limitato, ma domani, che sarà nuovamente un giorno feriale, la situazione potrebbe complicarsi.

Notizia in aggiornamento