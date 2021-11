Danneggiano le porte di un ristorante abbandonato per occuparlo: 4 denunciati - Genova 24

Genova. Si sono introdotti nei locali di un ristorante abbandonato di proprietà del Comune in via Rubattino, dopo averne danneggiato gli infissi, per andarci a dormire.

I rumori hanno però insospettito alcuni cittadini che hanno chiamato il 112. Gli agenti intervenuti, dopo aver trovato i 4 all’interno dello stabile, due donne genovesi di 36 anni e due marocchini di 33 e 40 anni, li hanno perquisiti trovando una borsa di proprietà di una delle genovesi al cui interno c’erano un cacciavite, un flacone di metadone (65,60 grammi di sostanza) e 16 compresse di Rivotril, oltre a mezzo grammo di hashish e un foglio di alluminio contenente bicarbonato, normalmente utilizzato per il taglio dello stupefacente.

La donna, invitata a salire sull’auto di servizio per essere accompagnata in Questura, ha opposto una resistenza nei confronti dei poliziotti, insultandoli e cercando di colpirli con calci e pugni. Il 33enne marocchino aveva anche un divieto di ritorno nel Comune di Genova notificatogli lo scorso 3 novembre, per cui è stato denunciato. Tutti sono stati denunciati anche per danneggiamento aggravato.