Danneggia lo scooter dell'amante per gelosia: denunciato, prende a calci altri motorini fuori dalla Questura - Genova 24

Genova. Non è stata una grande serata per un 37enne genovese che ieri sera è stato denunciato dai poliziotti delle volanti per ben due volte e per lo stesso reato nel giro di poche ore.

La prima segnalazione al 112 è arrivata dall’amante dell’uomo che si era presentato a casa di lei nel quartiere di Quezzi completamente ubriaco e furibondo poiché convinto che lei lo avesse tradito.

All’invito della donna ad andarsene dicendogli che la loro relazione era finita, visto che lui è un uomo sposato , il 37enne si è messo alla guida della propria utilitaria e si è lanciato a gran velocità contro lo scooter dell’amante parcheggiato sotto casa, danneggiandolo pesantemente, per poi fuggire.

Nello scontro anche il motorino di uno sfortunato vicino ha riportato seri danni e il proprietario, sceso in strada subito dopo, ha riferito che non era la prima volta che l’uomo si comportava in quel modo.

I poliziotti lo hanno trovato in un bar della zona. Lo hanno accompagnato in Questura, denunciato per danneggiamento e sanzionato per ubriachezza.

Una volta uscito, ancora in preda ai fumi dell’alcol ha nuovamente danneggiato altri motocicli in sosta. Fermato immediatamente, è stato riportato in Questura dove, ad attenderlo, c’era pronto il bis della denuncia.