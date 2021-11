Dal Faiallo alla Val D'Aveto: nell'entroterra è arrivata la neve - Genova 24

Genova. Attesa dalle previsioni e in parte (quella sui monti) dagli amanti di ciaspolate e sci alpinismo la dama bianca ha baciato questa mattina tutto l’entroterra della provincia di Genova.

C’è neve sul Faiallo, sferzato come spesso accade in questa stagione, dai forti venti di tramontana. Imbiancato il rifugio Argentea e Pian di Lerca ad Arenzano.

A Levante il manto bianco ha ricoperto le cime della Val D’Aveto: da prato della Cipolla al monte Penna alla cima del monte Bue che quest’anno potrà riaprire gli impianti. Leggero vestito invernale anche a Rocca D’Aveto.

Neve anche a Cappelletta di Masone in Valle Stura mentre nella parte bassa della valle, così come sulla costa è prevista pioggia per tutto il giorno. Il tempo è destinato a migliorare a fine giornata ma l’abbassamento delle temperature potrebbe mantenere lo strato bianco sulle alture per tutto il fine settimana.

(photo credits: Nowcasting rete Limet)