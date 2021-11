Da Roma a Genova per sposarsi all'Acquario di fronte alla vasca degli squali - Genova 24

Genova. La vasca degli squali dell’Acquario di Genova ha fatto da cornice al matrimonio civile di Antonella e Massimiliano che l’hanno scelto proprio come location per dirsi di sì.

Gli sposi, originari di Roma, hanno scelto Genova come città in cui vivere. Amanti entrambi del mare – lui è un appassionato skipper – hanno deciso che il mondo sommerso dell’Acquario fosse il luogo più adatto e suggestivo per sancire ufficialmente il loro legame affettivo.

Grazie alla collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Civici di Genova, l’Acquario rappresenta una delle prestigiose sedi in ambito cittadino, quali Palazzo Ducale, Castello D’Albertis, Stadio Luigi Ferraris e Villa Pallavicini, dove sia possibile celebrare il rito civile.

L’evento conferma la ripresa dell’attività della struttura genovese anche per quanto riguarda l’organizzazione di eventi e feste private per diversi target, attività a lungo rimasta ferma a causa dell’emergenza sanitaria.