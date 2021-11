Da Cogoleto alla Lombardia, in manette coppia di ladri seriali dei golf club - Genova 24

Genova. Due rumeni di 36 e 31 ani sono stati arrestati dai carabinieri di Arenzano grazie da a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Genova perché considerati gli autori di diversi furti avvenuti in altrettanti golf club del nord ovest della Paese.

Le indagini dei carabinieri erano partite da un episodio avvenuto all’interno dei Campi da Golf Sant’Anna di Cogoleto, dove due ladri avevano compiuto un furto ai danni di un giocatore, rubando una borsa con dentro vari oggetti personali e la somma di 200 euro. I due, scoperti mentre si allontanavano con la refurtiva, per fuggire hanno quasi investito con l’auto un dipendente della struttura, che era riuscito a evitare l’impatto all’ultimo momento riportando solo alcune lesioni non gravi.

Le indagini hanno portato a individuare altri colpi messi a segno tra dicembre ed marzo 2021 all’interno di campi di golf della Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. In tre mesi infatti avrebbero una decina di furti in provincia di Genova, Vicenza, Verona, Padova, Parma e Brescia, portando via ai golfisti, oltre che denaro in contanti, anche orologi Rolex e Cartier, del valore di decine di migliaia di euro, e carte bancomat .

L’ammontare complessivo della merce rubata si aggira sui 100 mila euro. La tecnica era sempre la stessa: i due, che avevano come base operativa Riva del Garda (TN), utilizzavano auto intestate a prestanomi o prese a noleggio, raggiungevano i Golf Club e, dopo essersi introdotti all’interno dei campi, rubavano le borse e le sacche dei giocatori lasciate incustodite sulle golf car.