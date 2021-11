D26 diramazione Predosa-Bettole: chiusure notturne del tratto allacciamento A26-Novi Ligure - Genova 24

Genova. Sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire il transito di trasporti eccezionali, in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Novi Ligure, in direzione della A7 Serravalle-Genova, dalla mezzanotte alle 5:00 di mercoledì 10 novembre e dalle 00.00 alle 5:00 di venerdì 12 novembre.

Inoltre, verranno chiuse le piazzole situate nel suddetto tratto e si dispone il divieto di sosta a tutti i mezzi.

In alternativa, si potrà percorrere la A21 Torino-Piacenza-Brescia, in direzione di Piacenza, fino all’allacciamento con la A7. In ulteriore alternativa, uscire sulla A26, alla stazione di Ovada, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla Diramazione Predosa-Bettole alla stazione di Novi Ligure.