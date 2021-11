Covid, Toti: "Introdurre l'obbligo vaccinale o finiremo a dover fare come l'Austria" - Genova 24

Genova. A pochi giorni dall’introduzione del minilockdown per i non vaccinati in Austria il governatore ligure Giovanni Toti rilancia con la necessità di introdurre l’obbligo vaccinale nel nostro Paese di fronte a una crescita dei contagi che preoccupa tutta l’Europa.

“In Austria da lunedì i non vaccinati non potranno accedere a ristoranti, movida, hotel, sport ed eventi culturali. Una scelta giustificata dai 9388 casi in un giorno, numeri più che preoccupanti. Una scelta non facile ma inevitabile perché, dati alla mano, siamo di fronte alla ‘pandemia dei non vaccinati’ che dilaga in tutta Europa” dice Toti su facebook.

“Ben vengano quindi tutti gli strumenti per sconfiggerla. E bene fa il governo Draghi a scendere in campo con determinazione per evitarla o comunque mitigarne gli effetti. Oltre all’estensione del Green pass e la massiccia campagna per la terza dose, io rilancerei anche l’obbligatorietà che sembra ormai extrema ratio per chi ancora non si è vaccinato. Altrimenti si dovrà intraprendere inevitabilmente la strada dell’Austria” avverte.

“Natale, i viaggi e le giornate in famiglia sono alle porte. Un momento prezioso per la nostra economia e i nostri affetti. Vogliamo perdere anche quest’anno di lavoro e di vita? Perché una minoranza rumorosa deve condizionare la maggioranza silenziosa che vuole ripartire? La Liguria non si tirerà mai indietro in questa battaglia”