Covid, 53 nuovi casi in Liguria. Balzo in avanti dei ricoverati: superata la soglia dei 100 degenti - Genova 24

Genova. Sono 53 i nuovi casi di coronavirus in Liguria su 1.015 tamponi molecolari e 3.181 test antigenici rapidi secondo il bollettino inviato dalla Regione. Salto in avanti dei ricoveri con 10 nuovi ingressi che fanno superare la quota 100 di presenze nei reparti destinati al Covid.

Sono quindi 107 le persone ricoverate (10 più di ieri) di cui 10 in terapia intensiva. A Genova 17 ospedalizzati al San Martino (dato stabile rispetto a ieri) di cui 4 in terapia intensiva, al Galliera 24 ospedalizzati (tre in più) di cui 1 in terapia intensiva, al Gaslini 6 ospedalizzato (2 più di ieri) ma nessuno in terapia intensiva, il Villa Scassi è anc0ra Covid free. A Sestri Levante 4 pazienti (1 in più). In isolamento domiciliare 1373 in Liguria (41 in meno)

I positivi attuali sono 2.625 in tutta la Liguria, 15 in più con 36 nuovi guariti. Dei nuovi contagiati 52 sono in provincia di Genova, nessuno nell’Imperiese, nessuno nel Savonese e solo uno nello Spezzino. In sorveglianza attiva 2.135 (253 più di ieri) soggetti nella regione. Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 3.456 vaccini. Le terze dosi sono 52.975 in tutto.