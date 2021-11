Covid, 137 nuovi casi in Liguria: crescono ancora ricoveri e terapie intensive - Genova 24

Genova. Sono 137 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria. Il dato si riferisce a 1.530 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.654 tamponi antigenici rapidi. A riportarlo il bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria trasmesso al ministero della Salute.

Dei nuovi casi 99 sono relativi alla provincia di Genova (60 all’Asl3 e 39 all’Asl4), 5 riguardano l’Asl2 savonese, 3 l’imperiese e 30 lo spezzino.

In tutta la regione salgono a 4.469 (+59) i casi “attivi” di Covid.

A salire di 4 unità gli ospedalizzati: sono 136, di cui 18 in terapia intensiva, di cui 15 non vaccinati, 3 vaccinati (per patologie covid correlate).

Nel bollettino sono segnalati due decessi nelle ultime 24 ore: un uomo di 74 anni e un uomo di 89 anni (il bilancio complessivo delle vittime Covid sale a 4.448.

In isolamento domiciliare (quarantena) abbiamo 3.016 persone, 131 più di ieri. Sono 2.753 quelle in sorveglianza attiva, perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti di oggi sono 76. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, la percentuale dei vaccini somministrati su consegnati resta al 94%.