Corteo no green pass tra la Foce e Albaro, un migliaio in piazza - Genova 24

Genova. Circa un migliaio di no vax-no green pass genovesi guidati dall’associazione ‘Libera Piazza Genova’ sono partiti questo pomeriggio da piazza della Vittoria per il consueto corteo del sabato, questa volta tuttavia spostato completamente a Levante per non creare sovrapposizioni con il corteo dei centri sociali ma anche per rispettare le indicazioni della Prefettura di utilizzare percorsi più vari.

Il corteo dei no vax è aperto dagli striscioni ‘No Draghi, No Pass No Cts’ e da quello degli studenti genovesi contro il green pass si è quindi diretto a levante verso il quartiere di Albaro per poi concludersi in piazza Rossetti ala Foce.

Slogan contro il premier e il ministro Speranza. E’ il 18^ sabato pomeriggio consecutivo che si tiene la manifestazione, questa volta corredata da tamburini e trombettisti. Molti i bambini presenti al corteo. La manifestazione si svolge senza incidenti. Moderati disagi per il traffico sulla passeggiata a mare di Genova perché la Municipale ha deviato il traffico sulla strada interna.