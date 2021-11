Corso De Stefanis, la scala "perde i pezzi", chiusura precauzionale e intervento dei vigili del fuoco - Genova 24

Genova. Alcuni calcinacci e uno stato di ammaloramento piuttosto evidente hanno portato alla chiusura, dalla tarda mattinata di oggi, di una scala di servizio di un condominio in corso De Stefanis, a Marassi.

Il problema si è verificato nei pressi del civico 61. La scala è stata chiusa al transito. In un punto la soletta sembra essere marcita a causa del tempo e degli agenti atmosferici e i vigili del fuoco stanno operando per staccare i pezzi di calcestruzzo in bilico.

Saranno effettuati poi rilievi per capire l’entità del danno e predisporre, solo in caso di scongiurato pericolo e dopo la messa in sicurezza, la riapertura.