Coronavirus, nuovo aumento dei ricoveri in Liguria: 13 in più in un giorno, 132 in totale - Genova 24

Genova. Sono 313 i nuovi casi di coronavirus in Liguria su 3.317 tamponi molecolari e 8.406 test rapidi antigenici processati: emerge dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione. Si registra una consistente crescita degli ospedalizzati che passano a 132 (cioè 13 in più rispetto a ieri) di cui 19 in terapia intensiva. Non si contano però nuovi decessi.

In particolare ci sono 21 ricoverati al San Martino (3 più di ieri) di cui 5 in terapia intensiva, 29 al Galliera (5 in più) di cui 4 in terapia intensiva, 5 al Gaslini (2 in più), 16 a Sestri Levante (4 in meno), 2 a Lavagna (invariati) entrambi in terapia intensiva. Dei 19 ricoverati in terapia intensiva in tutta la regione 17 sono non vaccinati e 2 vaccinati (1 con comorbidità e 1 ospedalizzato per patologie correlate al Covid). In isolamento domiciliare 2.885 persone (56 in più).

In tutta la Liguria sono 4.410 attualmente i positivi (111 più di ieri) con 202 nuovi guariti. Tra i nuovi contagi 180 sono in provincia di Genova, 46 nello Spezzino, 44 nell’Imperiese, 42 nel Savonese. In sorveglianza attiva 2.956 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2.487 dosi di vaccino. Le terze dosi in tutto sono 105.125. Risultano immunizzate con ciclo completo 954.830 persone (vaccini a mRna) più altre 143.979 (vaccini a vettore virale).