Coronavirus, nuovi casi e "allineamenti" ma anche oggi è boom di contagi: +358 in Liguria - Genova 24

Liguria. Sono 358 i nuovi positivi al Covid 19 oggi in Liguria, a fronte di 3.905 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 11.794 tamponi antigenici rapidi. Una cifra anche oggi molto alta, così come ieri, che però – specificano dalla Regione e da Alisa – è frutto di un allineamento di dati legato ad alcune anomalie informatiche.

In sostanza, nel periodo tra il 19 ottobre e l’8 novembre, si sono verificati problemi tecnici nella trasmissione dei dati ad Alisa e nel flusso odierno ci sono quindi 117 positività ” arretrate”, di cui 103 legate all’Asl 2. Pertanto, l’incremento di casi positivi odierni è di 241. In ogni caso un numero piuttosto elevato.

“Con riferimento ai problemi di natura informatica che si sono verificati relativamente alla trasmissione dati dei tamponi da parte dei laboratori, si precisa che è in corso la verifica a livello regionale. Per questo, sono stati necessari tempi tecnici che hanno portato alla rettifica dei dati“, precisa ancora Alisa.

Dei nuovi positivi, effettivi o frutto di allineamento che siano, 33 riguardano la Asl 1 imperiese, 129 la Asl 2 savonese, 117 la provincia di Genova (91 la Asl 3 e 26 la Asl 4) e 78 la Asl 5 spezzina. Un caso non è riconducibile a residenza in Liguria.

Il bollettino di oggi fa registrare anche due morti: si tratta di un uomo di 85 anni deceduto al San Martino di Genova e di una donna di 89 anni morta all’ospedale di Lavagna. I guariti sono 127. I casi attivi di Covid totali in Liguria sono 3177 – il superamento di quota 3000 non accadeva da tempo – di cui 1504 in provincia di Genova e 414 nel savonese.

Per quanto riguarda i ricoveri, quelli complessivi sono 111, di cui 9 in terapia intensiva, il segnale forse migliore del bollettino odierno.

Sul fronte della campagna vaccinale, oggi sono state somministrate 6117 dosi, tutte di tipo Rna messaggero.