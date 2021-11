Coronavirus, in Liguria 91 nuovi casi e nuova crescita degli ospedalizzati - Genova 24

Genova. Sono 91 i nuovi casi positivi al coronavirus in Liguria su 3.274 tamponi molecolari e 9.539 test antigenici rapidi come evidenzia il bollettino emesso dalla Regione. Nuova crescita degli ospedalizzati (3 in più) e un altro decesso registrato, un 84enne morto il 31 ottobre al Galliera.

In tutta la Liguria sono 88 le persone ricoverate, di cui 10 in terapia intensiva. A Genova sono 14 al San Martino (1 in più) di cui 4 in terapia intensiva, 22 al Galliera (3 in meno) di cui 2 in terapia intensiva, 1 al Gaslini (invariato) in terapia intensiva, 1 al Villa Scassi (invariato). A Sestri Levante 4 ricoverati (invariati). Sono 1.235 le persone in isolamento domiciliare (88 in più).

In tutta la regione attualmente ci sono 2.504 positivi (27 in più con 63 nuovi guariti) .Dei nuovi contagiati 50 sono in provincia di Genova, 23 nell’Imperiese, 14 nello Spezzino, 3 nel Savonese. In sorveglianza attiva 2.504 soggetti.

Nell’ultima giornata (ma i flussi sono aggiornati alle 13.00 poiché il ministero della Salute ha modificato le modalità di invio) sono state eseguite 5.792 vaccinazioni. Le terze dosi somministrate sono 43.979. Ci sono 934.290 persone immunizzate con vaccini a mRna e 143.923 con vaccini a vettore virale.