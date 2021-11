Coronavirus, in Liguria 351 nuovi positivi e aumentano di nuovo i ricoverati in ospedale - Genova 24

Genova. Sono 351 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, a fronte di 3.745 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 10.124 tamponi antigenici rapidi. È quanto risulta dal bollettino odierno inviato dalla Regione. Aumentano nuovamente gli ospedalizzati e si registra un nuovo decesso.

In tutta la regione ci sono 113 ricoverati di cui 13 in terapia intensiva, e di questi 12 non vaccinati e un vaccinato con comorbidità. Al San Martino 17 ricoverati (4 in terapia intensiva), al Galliera 21 ricoverati (3 in terapia intensiva), al Gaslini 3 ricoverati, a Sestri Levante 18 ricoverati, a Lavagna 1 ricoverato in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 2.655 persone (191 in più).

In tutta la Liguria ci sono 4.140 casi positivi (206 in più rispetto a ieri con 144 nuovi guariti). I nuovi contagi sono 199 in provincia di Genova, 52 nello Spezzino, 51 nell’Imperia, 47 nel Savonese. In sorveglianza attiva 2.819 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 7.329 dosi di vaccino. In tutto sono state immunizzate 953.400 persone con vaccini a mRna e 143.975 con vaccini a vettore virale.