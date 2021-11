Coronavirus: in Liguria 130 nuovi casi, ma gli ospedalizzati restano stabili - Genova 24

Genova. Sono 130 i nuovi casi di coronavirus in Liguria su 2.844 tamponi molecolari e 9.289 test antigenici rapidi secondo il bollettino inviato dalla Regione. Stabili gli ospedalizzati nelle ultime 24 ore e non si registrano nuovi decessi.

In Liguria ci sono 91 persone ricoverate (3 più di ieri) di cui 11 in terapia intensiva. A Genova 17 ospedalizzati al San Martino (1 in più) di cui 4 in terapia intensiva, al Galliera 20 ospedalizzati (3 in meno) di cui 2 in terapia intensiva, al Gaslini 3 ospedalizzato (2 più di ieri) in terapia intensiva, il Villa Scassi è nuovamente Covid free. A Sestri Levante 3 pazienti (1 in meno). In isolamento domiciliare 1.260 in Liguria (25 in più)

I positivi attuali sono 2596 in tutta la Liguria, 40 in più con 90 nuovi guariti. Dei nuovi contagiati 86 sono in provincia di Genova, 32 nell’Imperiese, solo 2 nel Savonese, 9 nello Spezzino e 1 non residente in Liguria. In sorveglianza attiva 1.882 soggetti nella regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 5.332 vaccini. Le terze dosi sono 49.971 in tutto.