Coronavirus, crescono ancora i nuovi positivi e i ricoveri salgono a 111 - Genova 24

Genova. Sono 202 i nuovi casi di coronavirus in Liguria su 4.438 tamponi molecolari e 14.493 test antigenici rapidi secondo il bollettino inviato dalla Regione. Il balzo tuttavia deriva in parte da problemi tecnico informatici nella trasmissione dati ad Alisa che si sono verificati tra il 3 e il 6 novembre. Nel flusso odierno sono stati inseriti 85 casi positivi, di cui 71 di Asl2, che sono invece riferiti a quel periodo.

Ancora un balzo in avanti dei ricoveri con 4 nuovi ingressi che fanno salire a 111 le presenze nei reparti destinati al Covid.

Sono quindi 111 le persone ricoverate (4 più di ieri) di cui 9 in terapia intensiva. A Genova 19 ospedalizzati al San Martino di cui 4 in terapia intensiva, al Galliera 23 ospedalizzati di cui 1 in terapia intensiva, al Gaslini 6 ospedalizzati ma nessuno in terapia intensiva, il Villa Scassi è anc0ra Covid free. A Sestri Levante 9 pazienti (5 in più di ieri). In isolamento domiciliare 1413 in Liguria (40 in più)

I positivi attuali sono 2689 in tutta la Liguria, 64 in più con 138 nuovi guariti. Dei nuovi contagiati 62 sono in provincia di Genova, 41 nell’Imperiese, 89 nel Savonese e solo 8 nello Spezzino. In sorveglianza attiva 2.135 (253 più di ieri) soggetti nella regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 3.127 vaccini. Le terze dosi sono 54.788 in tutto.