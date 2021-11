Coronavirus, aumentano ancora gli ospedalizzati: ora sono 85 in tutta la Liguria - Genova 24

Genova. Sono 65 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 1.664 tamponi molecolari e 2.922 test antigenici rapidi secondo il bollettino diffuso dalla Regione. Importante crescita degli ospedalizzati, che sono 8 più di ieri per un totale di 85 persone ricoverate. Non si registrano però decessi.

A registrare la crescita maggiore è l’ospedale Galliera con 21 ricoverati totali (4 in più) di cui 1 in terapia intensiva. Al San Martino 13 ospedalizzati (1 in meno) di cui 4 in terapia intensiva, al Gaslini 3 ospedalizzati (invariati) di cui 1 in terapia intensiva. A Sestri Levante 4 ospedalizzati (3 in più), nessuno in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 53 persone in più, per un totale di 1.157 in Liguria.

Dei nuovi contagi 45 sono in provincia di Genova, 14 in quella della Spezia, solo 5 nel Savonese e 1 nell’Imperiese. I casi positivi sono 2.406 in tutta la Liguria, 26 in più rispetto a ieri con 39 nuovi guariti. In sorveglianza attiva 1.758 soggetti.

Nelle ultime ore sono stati somministrati 476 vaccini. Le dosi aggiuntive sono 36.628 in totale. Immunizzate ad oggi 927.726 persone con Pfizer e Moderna e 143.905 con AstraZeneca e Johnson.