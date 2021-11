Coronavirus: ancora in crescita i ricoveri in ospedale, due i morti - Genova 24

Genova. Sono 84 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 1.448 tamponi molecolari e 4.011 test antigenici rapidi secondo il bollettino diffuso dalla Regione. Ancora in crescita i ricoveri in ospedale, che sono 4 più di ieri per un totale di 89 persone ricoverate.

E nelle ultime 24 ore si registrano due decessi, uno all’ospedale di Sanremo e uno alla Spezia: si tratta di due pazienti over 80enni, entrambi deceduti il 31 ottobre.

A registrare la crescita maggiore è l’ospedale Galliera con 26 ricoverati totali (5 in più di ieri) di cui 2 in terapia intensiva. Al San Martino 14 ospedalizzati (1 in più) di cui 4 in terapia intensiva, al Gaslini 3 ospedalizzati (invariati) di cui 1 in terapia intensiva. A Sestri Levante 4 ospedalizzati, nessuno in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 1 persona in meno, per un totale di 1.156 in Liguria.

Dei nuovi contagi 23 sono in provincia di Genova, 37 in quella della Spezia, solo 2 nel Savonese e 22 nell’Imperiese. I casi positivi sono 2.406 in tutta la Liguria, 26 in più rispetto a ieri con 39 nuovi guariti. In sorveglianza attiva 1.758 soggetti.

Per quanto riguarda i vaccini le dosi aggiuntive sono 38.715 in totale. Immunizzate ad oggi 929.820 persone con Pfizer e Moderna e 143.910 con AstraZeneca e Johnson.