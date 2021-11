Coronavirus, in Liguria 417 nuovi positivi e terapie intensive sul livello di guardia - Genova 24

Genova. Sono 417 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3971 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 8747 tamponi antigenici rapidi. Lo riporta il bollettino ufficiale di Alisa / Regione Liguria trasmesso al ministero della Salute.

Dei nuovi casi 239 sono relativi alla provincia di Genova (213 alla Asl 3 e 26 alla Asl 4), 85 riguardano l’Asl 2 savonese, 47 l’imperiese e 45 lo spezzino. Una persona non risulta invece riconducibile a una residenza in Liguria.

Al momento in Liguria ci sono 5571 casi “attivi” di coronavirus. Di questi 2805 nel genovese e 843 in provincia di Savona.

Oggi due deceduti registrati dal bollettino. Si tratta di un uomo di 74 anni morto al San Martino e di un altro paziente maschio di 84 morto all’ospedale di Albenga.

I ricoverati negli ospedali della Liguria per Covid sono in tutto 154, due meno di ieri, ma 20 di essi sono in terapia intensiva. E di questi 17 sono non vaccinati.

Viene raggiunta così una delle due soglie di guardia (il 10% dei posti totali in terapia intensiva, ma non il 15% dei posti letto totali) per un eventuale passaggio in fascia gialla.

Tuttavia al momento la Liguria rispetta tutti gli altri parametri è resta quindi in fascia bianca. E bisogna anche ricordare che durante il fine settimana non avvengono quasi mai dimissioni di pazienti.

In isolamento domiciliare abbiamo 3949 persone, 130 più di ieri. Sono 3405 quelle in sorveglianza attiva, perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti di oggi sono 336.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, oggi sono state somministrate 4510 dosi di Pfizer/Moderna: in totale le dosi di vaccino somministrate, comprese le prime, sono 2.447.273.