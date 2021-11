Coronavirus, 232 nuovi positivi in Liguria e oggi non ci sono arretrati nel bollettino - Genova 24

Liguria. Sono 232 i nuovi casi di positività al Covid-19 oggi in Liguria. Il dato si riferisce a 3.750 tamponi molecolari e 10.817 test antigenici rapidi eseguiti.

Gli ospedalizzati oggi sono 103 con 8 malati in terapia intensiva ossia un paziente in meno rispetto a ieri. Di questi, 7 sono non vaccinati e uno vaccinato con comorbilità. Il totale dei positivi cresce di 126 unità a 3.426, in isolamento domiciliare (quarantena) ci sono 1.899 persone (124 in più rispetto a ieri), mentre in sorveglianza attiva ci sono oggi 2.800 persone (erano 2.626 ieri). Si registra un decesso relativo all’11 novembre di una donna di 92 anni all’ospedale Galliera.

Dei 232 nuovi positivi 36 sono su Imperia, 23 su Savona, 115 nella Asl3 di Genova, 30 nella Asl4 di Chiavari e 56 a Spezia. Sul fronte dei vaccini, nelle ultime 24 ore sono stati 5.308 i Pfizer o Moderna, e salgono così a 947.871 le seconde dosi somministrate in regione e a 73.714 aggiuntive (addizionali o booster).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 352.488 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 703 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 167.838 (di cui 13.172 aggiuntive).

Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.995 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.650 persone.