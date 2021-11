Coronavirus, 118 nuovi casi in Liguria e ricoveri in salita ma il Villa Scassi è di nuovo Covid free - Genova 24

Genova. Sono 118 i nuovi casi di coronavirus in Liguria su 3.162 tamponi molecolari e 11.611 test antigenici rapidi secondo il bollettino inviato dalla Regione. Salgono ancora gli ospedalizzati ma non si registrano nuovi decessi.

In Liguria ci sono 91 persone ricoverate (3 più di ieri) di cui 11 in terapia intensiva. A Genova 16 ospedalizzati al San Martino (2 in più) di cui 4 in terapia intensiva, al Galliera 23 ospedalizzati (1 in più) di cui 2 in terapia intensiva, al Gaslini 1 ospedalizzato (invariato) in terapia intensiva, il Villa Scassi è nuovamente Covid free. A Sestri Levante 3 pazienti (1 in meno). In isolamento domiciliare 1.260 in Liguria (25 in più)

I positivi attuali sono 2.556 in tutta la Liguria, 52 in più con 66 nuovi guariti. Dei nuovi contagiati 69 sono in provincia di Genova, 24 nell’Imperiese, 15 nel Savonese, 10 nello Spezzino. In sorveglianza attiva 1.882 soggetti nella regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 6.091 vaccini. Le terze dosi sono 47.358 in tutto.