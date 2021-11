Cornigliano, non rispetta l'obbligo di dimora: arrestata ladra seriale - Genova 24

Genova. Prendeva di mira i negozi dei centri commerciali dove rubava capi di abbigliamento e oggetti di vario tipo. Ora la ladra seriale, una dominicana di 34 anni, è stata arrestata in esecuzione della misura cautelare in carcere dai poliziotti del Commissariato Cornigliano dove già la donna doveva presentarsi ogni giorno perché sottoposta all’obbligo di firma.

La 34enne, nel frattempo tuttavia, aveva proseguito la sua attività anche fuori Genova a Serravalle, Savona e Milano.

Arrestata per furto il 20 agosto dagli agenti del Commissariato Cornigliano, la donna era stata sottoposta all’obbligo di dimora.

Dai successivi controlli, gli agenti hanno però scoperto che la donna non ha mai rispettato la misura infatti non è mai stata trovata all’indirizzo in cui aveva eletto domicilio.

Anche per questo è stato chiesto l’aggravamento della misura che è stata eseguita ieri dai poliziotti del Commissariato Cornigliano che hanno portato la donna in carcere.