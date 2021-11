Controlli dei carabinieri sulle strade: 30enne scappa a piedi per evitare l'etilometro - Genova 24

Genova. E’ sceso dall’auto all’alt dei carabinieri, impegnati nel fine settimane nei controlli sulle strade, ma poi ha provato a fuggire a piedi per evitare il test dell’etilometro. Raggiunto dai militari avrebbe opposto resistenza all’identificazione.

Per questo un 30enne genovese è stato denunciato, oltre che per guida in stato di ebbrezza, anche per resistenza. Con lui sono state in tutto 9 le denunce di altrettanti automobilisti trovati con un tasso alcolemico superiore a quello consentito (0,50 ml/l). Per tutti è scattato anche il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del mezzo.

Nel corso del fine settimana, i carabinieri del Comando Provinciale di Genova, nell’ambito dell’intera provincia hanno intensificato i controlli tesi a garantire una maggiore sicurezza sulle strade cittadine ed extraurbane statali e provinciali. Nel corso dei servizi e dei posti di controllo alla circolazione sono state identificate 110 persone e controllati oltre 60 autoveicoli. Nove gli automobilisti che sono risultati avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito (0,50 ml/l) e quindi denunciati per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente e sequestro amministrativo del mezzo. Tra questi, un 30 enne genovese, pregiudicato, che oltre a rifiutarsi di sottoporsi al test con l’etilometro, al fine di evitare il controllo fuggiva a piedi, venendo raggiunto e bloccato dai militari ai quali opponeva resistenza. L’automobilista è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria anche per resistenza a P.U