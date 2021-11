Contratto in scadenza a fine mese: venerdì 26 novembre nuova protesta dei lavoratori somministrati del porto di Genova - Genova 24

Genova. Continuità occupazionale e la stabilizzazione degli 88 lavoratori somministrati del porto di Genova impiegati nella compagnia unica e il cui contratto scade il 30 novembre.

Lo chiedono Felsa Cisl Nidil Cgil Uiltemp Uil che hanno convocato un presidio per venerdì 26 novembre davanti alla sede dell’autorità portuale per arrivare a una soluzione definitiva della vertenza.

“Nonostante gli impegni presi nell’accordo del 30 giugno e nonostante la trattativa in questi mesi sia stata animata solo per iniziativa delle organizzazioni sindacali che hanno coinvolto anche le Istituzioni – dicono i sindacati in una nota – e’ mancata da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, la volontà di risolvere questo annoso problema che coinvolge lavoratori che sono parte integrante dell’organico del Porto di Genova”.

La protesta, iniziamente convocata al mattino, è stata poi spostata alle 14 visto che alle 14.30 è stato convocato un incontro per tentare di risolvere la vertenza.