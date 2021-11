Continua l'iperafflusso all'ospedale Galliera, la direzione: "14 ambulanze in meno di due ore" - Genova 24

Genova. “Questa notte, al pronto soccorso del Galliera, si è verificata una situazione di iperafflusso ma, al momento, le ambulanze pervenute nelle ore notturne sono state tutte prese in carico. In queste ore si registra comunque un afflusso elevato: nella tarda mattinata di oggi, infatti, in meno di due ore sono arrivate 14 ambulanze“, spiega in una nota diffusa la direzione del Galliera.

E continua: “La logistica degli spazi del pronto soccorso dell’ospedale Galliera, nella presa in carico dei pazienti, deve tener conto della sicurezza degli operatori e dei pazienti stessi. L’iperafflusso registrato nel fine settimana ha generato una forte domanda di posti letto disponibili per la degenza, che non può prescindere dal rispetto delle misure di distanziamento sociale dettate dall’emergenza Covid-19″.

Infine conclude: “La direzione sanitaria ha ribadito che vengano messe in atto tutte le azioni necessarie, in particolare nei momenti di maggiore afflusso, prevedendo, tra l’altro, di utilizzare anche barelle del blocco operatorio“.