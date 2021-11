Consiglio comunale di Genova: la sala rossa riapre al pubblico su prenotazione - Genova 24

Genova. Da martedì 26 ottobre è nuovamente possibile per il pubblico accedere in presenza alla Sala Rossa di palazzo Tursi dopo mesi di interdizione a causa del Covid.

Le postazioni sono comunque ridotte rispetto all’usuale capienza, come da disposizioni anti Covid, e nel numero di 42 posti a sedere come deciso in conferenza capigruppo. Per poter partecipare alla seduta, si dovrà prenotare il posto attraverso la pagina web del consiglio comunale.

Lo comunica Federico Bertorello, presidente del consiglio comunale di Genova.

Sarà sempre possibile seguire le sedute del consiglio comunale on line, sulla pagina della diretta streaming, da dove sarà anche possibile prenotare la postazione in presenza.

A chi vorrà prenotarsi verranno richiesti i dati anagrafici: nome, cognome, email (facoltativo il numero di cellulare). Dopo aver compilato il campo dei dati, l’utente, riceverà una mail generata automaticamente da dove sarà possibile prenotare il posto a sedere.

Il servizio di prenotazione sarà attivo dalle 9 alle 12.

Per poter accedere alla sala consiliare, come da decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, sarà necessario possedere la certificazione verde Covid-19 (Green pass) e un documento d’identità.