Colto in flagrante mentre spacciava crack: arrestato 30enne - Genova 24

Genova. Un cittadino senegalese di 30 anni è stato colto in flagrante dalla polizia mentre consegnava una dose di crack a un cliente in cambio due banconote da 20 euro. L’episodio si è verificato in piazza Aprosio, intorno alle 19 di ieri.

Gli agenti conoscevano già il 30enne, proprio per la sua attività di spaccio, e quando l’hanno incontrato – nell’ambito di un normale controllo del territorio – si sono subito fermati perché hanno visto che stava spacciando.

L’uomo sarà processato per direttissima questa mattina e il “cliente” è stato segnalato amministrativamente.