Città Metropolitana, al via il nuovo Ufficio Europa per intercettare finanziamenti europei e del Pnrr - Genova 24

Genova. È comparsa una nuova casella nello schema della struttura della Città Metropolitana di Genova, si tratta dell’Ufficio Europa, un team giovane che vede nella costruzione di progetti europei di interesse metropolitano, uno dei suoi principali obiettivi.

Il nuovo ufficio ha il compito di mettere a sistema le idee progettuali innovative presenti in Città Metropolitana di Genova e nei Comuni del suo territorio, collegandoli alle linee strategiche delle fonti di finanziamento europee ed al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), secondo le priorità indicate dal Piano Strategico e dagli altri documenti di programmazione dell’Ente, mantenendo sempre alta l’attenzione verso le esigenze dei Comuni.

Contestualmente, sarà anche una struttura alleata con i Comuni del territorio, in coordinamento con ANCI Liguria, che potranno sfruttare le competenze e la consulenza del nuovo Ufficio Europa per affrontare anch’essi i bandi di partecipazione ai progetti europei, le istruttorie, il monitoraggio e la rendicontazione, troppo spesso visti come ostacoli eccessivamente impegnativi per i piccoli Enti territoriali.