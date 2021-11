Ciclabilità cittadina, convegno nazionale dei presidenti Fiab all'Annunziata di Sestri Levante - Genova 24

Sestri Levante. Appuntamento sabato 20 novembre, a partire dalle 9.00, presso il centro congressi dell’ex convento dell’Annunziata a Sestri Levante, con il convegno nazionale dei presidenti FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, realizzato in collaborazione con il comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi.

“Un appuntamento importante, a cui teniamo molto e per cui ringraziamo FIAB, che è anche occasione per fare il punto sulla situazione attuale della nostra rete ciclabile e sulle progettazioni future – dichiarano la sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio, e l’assessore allo sport, Mauro Battilana – che porteremo avanti sempre in collaborazione con la sede locale di FIAB che ci affianca sia nell’organizzazione di iniziative che nel confronto su progetti di implementazione e miglioramento della rete ciclabile”.

Il lavoro per una città sempre più orientata alla ciclabilità si è sviluppato in maniera costante negli ultimi anni e ha consentito a Sestri Levante di ottenere il riconoscimento di ComuneCiclabile sin dalla sua prima edizione, nel 2017. L’amministrazione comunale ha infatti operato per accompagnare la realizzazione delle infrastrutture a una serie di azioni a supporto delle politiche di mobilità urbana sostenibile e di campagna di educazione ed informazione ambientale, grazie al fondamentale supporto e alla collaborazione con FIAB Tigullio.

Gli oltre 5 km di piste ciclabili cittadine sono stati sicuramente il primo passo per una mobilità più sostenibile a cui si sono aggiunte però politiche mirate e puntuali sul tema. Nella valutazione positiva di FIAB dell’ultimo anno spiccano infatti i parametri moderazione della velocità (incremento zone 30 cittadine: 82.920 mq), il tasso di motorizzazione inferiore del 14.1% rispetto al dato nazionale e il lavoro svolto per la diffusione della mobilità sostenibile, attraverso il servizio di bike sharing gestito da Mediaterraneo servizi, eventi e manifestazioni tra cui la pedalata inclusiva con biciclette che permettano di trasportare carrozzine e all’organizzazione del Bicibus su tre linee cittadine.

I risultati conseguiti non hanno fermato però il lavoro sulla ciclabilità: per migliorare la sicurezza e implementare la propria rete ciclabile e i collegamenti sovracomunali, l’amministrazione ha progettato una serie di interventi per i quali sono stati richiesti diversi finanziamenti con l’obiettivo di collegare i diversi quartieri al centro storico e le spiagge di Sestri Levante e Riva Trigoso, oltre al collegamento con Casarza Ligure e i comuni della Val Petronio.

“Collaboriamo fin dal 2016 con l’Associazione Fiab Tigullio-Vinvibici sostenendo e promuovendo il cicloturismo sul territorio di Sestri Levante e zone limitrofe. Il 2021 è stato l’anno delle vacanze in bicicletta con un vero e proprio boom di prenotazioni nelle destinazioni cicloturistiche italiane, oggi tra le più popolari d’Europa: i dati sono stati raccolti da Expedia Group e confermano come il trend delle vacanze su due ruote sia in forte crescita anche rispetto al 2019” dichiara Marcello Massucco, amministratore unico di Mediaterraneo Servizi.

E continua: “In questi anni la società, ha puntato molto su questo target, costruendo pacchetti di visita ad hoc, garantendo una manutenzione puntuale del servizio di bike sharing cittadino e investendo nell’acquisto di biciclette a pedalata assistita proposte a turisti e cittadini a prezzi modici proprio per sensibilizzare le persone nell’utilizzo di questa tipologia di mezzi. Il riscontro è stato notevole e siamo sicuri che i prossimi anni saranno altrettanto promettenti: proprio per questo è fondamentale incrementare la rete infrastrutturale cicloturistica del Tigullio e di tutta la Liguria”.

Il convegno dei presidenti FIAB sarà occasione per ospitare il seminario Rete Ciclabile Nazionale: a che punto siamo?. A partire dalla legge finanziaria 2016, l’Italia ha avviato il processo di formazione della Rete Ciclabile Nazionale, auspicato e promosso da FIAB da oltre trent’anni, che ha nel SNCT – Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche e nel PGMC – Piano Generale della Mobilità Ciclistica i due più importanti strumenti di sviluppo.

Durante l’incontro in Baia del Silenzio, sarà possibile a sei anni da quella finanziaria e a tre dalla legge 2/2018, fare un primo bilancio su quanto è stato fatto e su che cosa si potrà attendere dai prossimi anni, il tutto con l’aiuto di consulenti e tecnici del Ministero, di Regione Liguria e di Fiab.

Dichiara Marco Veirana, presidente Fiab-Tigullio: “Grazie al seminario “Rete ciclabile nazionale: a che punto siamo”, avremo modo di confrontarci con diversi professionisti del settore e tecnici del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e della Regione Liguria e porre attenzione in particolare al progetto della Ciclovia Tirrenica, una infrastruttura importante per il nostro territorio e verso la realizzazione della quale esiste molta aspettativa. Ringrazio il sostegno del Comune di Sestri Levante e di Mediaterraneo Servizi”.