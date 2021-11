Cicagna, festa forze armate e Unità nazionale: intervento degli studenti dell'istituto comprensivo - Genova 24

Cicagna. In programma per domani, giovedì 4 novembre, la celebrazione dell’Unità d’Italia e il centenario del milite ignoto in occasione della festa delle Forze armate.

Appuntamento alle 9.30 al palazzetto poliuso di Cicagna alla presenza del sindaco Marco Limoncini e del maresciallo dei carabinieri Alessandro Latino.

Il programma dell’evento – organizzato dal Comune di Cicagna in collaborazione con l’istituto comprensivo della città – prevede, dopo la commemorazione del centenario del Milite Ignoto, la benedizione delle Corone con il parroco di Cicagna Don Marco Gattorna. A seguire si terrà il saluto dei rappresentanti delle associazioni d’Arma e della dott.ssa Anna Grimaldi, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Cicagna e l’intervento degli alunni. L’evento si chiuderà poi con la deposizione delle corone ai Monumenti ai Caduti.