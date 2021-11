Chiede di indossare le mascherine e viene presa a calci: assessora di Arenzano aggredita sul treno - Genova 24

Genova. Calci in testa e schiaffi sul volto per aver chiesto di indossare la mascherina. Questo è quanto accaduto questa mattina all’assessora all’Ambiente e Pubblica Istruzione di Arenzano Giovanna Damonte mentre stava viaggiando su un treno diretta verso Genova.

Secondo quanto riferito dalla stessa Damonte, l’aggressione si sarebbe svolta tra Sampierdarena e Principe e sarebbe seguita all’invito rivolto a due ragazzi di indossare le protezioni, come previsto dalla normativa per quanto riguarda il trasporto pubblico. La Damonte avrebbe anche offerto una mascherina al ragazzo che ne era sprovvisto ma alla richiesta di tenerla sul naso è scattata la furia della ragazza di circa 18 anni, che prima l’ha colpita con due schiaffi per poi salire sul un sedile per prenderla a calci in testa, nonostante altre persone provano a trattenerla, tra cui il findazato.

Dopo l’aggressione i due giovani si sono dati alla fuga. Damonte è stata poi soccorsa dal personale del treno e una volta arrivata a Genova trasportata al pronto soccorso per le cure mediche del caso.

“Sono sconcertata da questa violenza e moralmente distrutta – ha dichiarato Giovanna Damonte ai microfoni di Genova24 – Non credo che con questa persona si possa parlare, non voglio le sue scuse ci penserà la giustizia. E se fosse minorenne, spero che l’affideranno ai servizi sociali per farle conoscere che cosa è la vita vera”.